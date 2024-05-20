"Он даже состарился красиво" - Как изменился 74-летняя звезда "Красотки" Ричард Гир?

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Опубликовано: 20.05.2024 15:30 , Обновлено: 20.05.2024

Голливудский актёр Ричард Гир покорил соцсети после прогулки по красной дорожке на Каннском кинофестивале. Пользователи TikTok восхитились тем, как красиво постарел кумир женщин 80-ых.

Американский актёр, известный своими ролями в мелодраматических фильмах “Красотка” и “Хатико. Твой самый лучший друг”, в последние годы в свет выходит нечасто. Секс-символ 80-х в августе отметит своё 75-летие. Однако недавно актёр снялся в фильме “О, Канада”, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Это мероприятие Гир не обошёл стороной.

На ковровую дорожку мероприятия он вышел вместе со своей молодой женой Алехандрой Сильвой.

Ричард Гир вместе со своей супругой 41-летней Алехандрой Сильвой на Каннском кинофестивале 18 мая.

Выход пары запомнился посетителям не только страстным супружеским поцелуем, но и прекрасным внешним видом постаревшего Ричарда Гира.

Звезда “Красотки” охотно позировал перед фото и видеокамерами, и ролики с его участием быстро стали вирусными в соцсетях. Пользователи отметили натуральную красоту актёра, который “не гонится за молодостью” и “просто красиво стареет”.

“Он даже состарился красиво!”, - восхитилась одна из пользовательниц TikToк.

“Глаза… они все такие же… и улыбка… неподвластны времени…”, - написала ещё одна пользовательница.

“Приятно посмотреть. Элегантный мужчина достойно стареет, без ботокса и операций. Уход за собой и позитив по жизни”, - похвалила звезду ещё одна девушка.

“Красавец. Чертовски хорош в любом возрасте!”, - ещё один комментарий под видеороликом в соцсети.

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