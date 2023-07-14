«Никаких визитов в Россию» - Помощник Джонни Деппа прокомментировал нашумевшее видеообращение актёра

Опубликовано: 14.07.2023 10:57 , Обновлено: 14.07.2023

Обращение Джонни Деппа, показанное в одном из московских кинотеатрах, в котором знаменитый актёр пообещал зрителям "скоро увидеться", не было снято специально для России. Об этом официально заявил помощник актёра Стивен Дейтерс, отвечая на многочисленные запросы фанатов в соцсетях.

“Это видео было снято для мирового проката. Никаких визитов в Россию не будет”, - написал Дейтерс в Twitter, комментируя появившееся накануне видео с Джонни Деппом. В нём актёр, обратившись с экрана к зрителям, пожелал им “беречь себя” и пообещал “скоро увидеться”.

«Берегите себя» — Россиянам показали Джонни Деппа, который обещает приехать в РФ. Это как?

Поскольку данный ролик, как утверждают российские СМИ, показали в одном из кинотеатров Москвы перед премьерой фильма «Жанна Дюбари», российские фанаты актёра решили, что таким образом Джонни Депп анонсировал своё скорый приезд в их страну.

Ещё ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Джонни Депп осенью 2023 года якобы приедет в Москву для записи совместного трека с российскими музыкантами. Однако, официально ни сам актёр, ни его представители, эту информацию до сих пор не подтвердили.