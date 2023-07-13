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Опубликовано: 13.07.2023 12:29 , Обновлено: 13.07.2023

В Сети появилась информация, что Джонни Депп обратился к жителям РФ, пожелал им «беречь себя» и пообещал «скоро увидеться». Что происходит?

В частности, видео с обращением Деппа опубликовали в российских пабликах и СМИ. Там пишут, что ролик показали в одном из кинотеатров Москвы перед премьерой фильма «Жанна Дюбари».

«Берегите себя и до встречи!», — сказал он.

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В росСМИ утверждают, что голливудский актер снял видео специально для зрителей из РФ.

Однако издание «Страна» обратило внимание, что Депп в своем обращении не упомянул Россию. Там предположили, что, возможно, его сняли для премьерных показов по всему миру и транслируют с локальными субтитрами.

Ранее российские СМИ писали, что Джонни Депп решил осенью 2023 года приехать в Москву и записать совместный трек с российскими музыкантами. По информации прессы, за это ему пообещали гонорар в 370 тысяч долларов и экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Участник группы, с которым, как утверждают росСМИ, должен сотрудничать Депп, заявил, что актеру предлагали большее вознаграждение, но тот якобы отказался и пожелал получить меньший гонорар, но с экскурсией по РФ.

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