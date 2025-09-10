«Начали троллить» — Пугачёва ответила, почему и как уехала из России

Опубликовано: 10.09.2025 16:27 , Обновлено: 10.09.2025

Певица Алла Пугачёва в большом интервью журналистке Катерине Гордеевой подробно рассказала о причинах и обстоятельствах своего отъезда из России. По её словам, окончательное решение она приняла после того, как её детей начали травить в школе из-за признания мужа Максима Галкина иноагентом.

Пугачева сообщила, что изначально, в феврале 2022 года, она уехала в Израиль на лечение, а не в эмиграцию. Однако после её отъезда в России началась публичная кампания против неё, включая негативные высказывания в её адрес и проекцию на здании телецентра «Останкино» с текстом «Алла, хорошо, что ты убежала».

Певица также рассказала о встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, которая состоялась уже после высказываний Максима Галкина. По её словам, она хотела обсудить «вседозволенность» в отношении её семьи. Как утверждает Пугачёва, Кириенко заверил её, что причин для беспокойства нет, а высказывания её мужа можно понять, так как «он человек чувствительный, он же артист».

Поворотным моментом, по словам певицы, стало то, что через два дня после этого разговора Максима Галкина внесли в реестр иноагентов. После этого, как заявила Пугачева, её детей «начали троллить» в школе: «Вы дети шпионов, ваш папа иноагент». Именно это, по её заявлению, стало последней каплей. «Мы собрали чемоданчики, […] с собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести. И уехали в Израиль», — сообщила она.

В этом же интервью певица заявила, что в советское время у неё были возможности для эмиграции, но она ими не воспользовалась. Самым “крутым” предложением, по её словам, была главная роль в мюзикле «Шахматы» от участников группы ABBA. Пугачёва вспомнила, что была в восторге, но сопровождавшая её сотрудница из шведского посольства запретила соглашаться.

Как следует из показанного в интервью документа, Министерство культуры СССР сочло её поездку в Швецию «нецелесообразной».

Напомним, Максима Галкина внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Вскоре после этого его жена Алла Пугачёва публично обратилась в Минюст РФ с просьбой также зачислить её «в ряды иноагентов своей любимой страны», так как она солидарна со своим мужем, которого назвала «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Песков отказался реагировать на просьбу Пугачевой признать ее «иноагентом»