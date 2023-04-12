На Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру РФ за «связи с западными спецслужбами»

Опубликовано: 12.04.2023 14:55 , Обновлено: 12.04.2023

В российскую Генеральную прокуратуру поступила жалоба на Аллу Пугачеву. Среди обвинений — «поддержка» артистов, которые уехали из РФ, и, что самое неожиданное, — «связи с западными спецслужбами».

Обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить Пугачеву на «финансирование Вооруженных сил Украины» написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Как передает ТАСС, ему не понравилось, что артистка живет в Израиле и «продолжает критиковать специальную военную операцию на Украине».

Кроме того он считает, что она «поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, активно критикуют спецоперацию и оказывают финансовую помощь Украине».

А еще Бородин утверждает, что его ведомство «установило иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами».

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Кроме того, на дочь Пугачевой Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова также написали обращения в Следственный комитет РФ. «Ассоциация патриотических сил Юга России» попросила СК проверить, не отправляла ли семья деньги украинской армии и, в случае поступления таких пожертвований, конфисковать 105-метровую квартиру Орбакайте в центре Москвы, сообщил Mash.

Пугачева против войны в Украине?

Напомним, Алла Пугачева долгое время не комментировала произошедшее после 24 февраля 2022 года. Известно, что она уехала из России (но потом возвращалась).

Однако в сентябре Министерство юстиции РФ внесло ее мужа в реестр физлиц-иностранных агентов. Спустя пару дней в Instagram артистки появился неожиданный пост.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Пугачева.

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Тем временем Максим Галкин не раз высказывался против военных действий России в Украине, а также давал концерты в поддержку украинцев.

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