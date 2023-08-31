На Пугачеву подали в суд. В чем обвиняют?

Опубликовано: 31.08.2023 15:31 , Обновлено: 31.08.2023

Компания «Газпром межрегионгаз Москва» подала в суд на Аллу Пугачёву.

Истец требует взыскать с нее долг за оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил источник ТАСС.

Детали иска собеседник агентства не озвучил, лишь сообщил, что иск связан о взыскании платы за жилплощадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

По информации тг-канала Mash, Примадонна не доплатила компании 15 536 российских рублей.

В агентстве напомнили, что в мае 2023 года Пугачеву пытались обязать погасить долг в размере 51 000 российских рублей за аренду земельного участка в Солнечногорском районе Подмосковья. Суд вернул иск заявителю.

Напомним, ранее Телеграф писал, что на Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру РФ за «связи с западными спецслужбами»:

На Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру РФ за «связи с западными спецслужбами»