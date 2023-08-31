На Пугачеву подали в суд. В чем обвиняют?
Компания «Газпром межрегионгаз Москва» подала в суд на Аллу Пугачёву.
Истец требует взыскать с нее долг за оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил источник ТАСС.
Детали иска собеседник агентства не озвучил, лишь сообщил, что иск связан о взыскании платы за жилплощадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.
По информации тг-канала Mash, Примадонна не доплатила компании 15 536 российских рублей.
В агентстве напомнили, что в мае 2023 года Пугачеву пытались обязать погасить долг в размере 51 000 российских рублей за аренду земельного участка в Солнечногорском районе Подмосковья. Суд вернул иск заявителю.
Напомним, ранее Телеграф писал, что на Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру РФ за «связи с западными спецслужбами»:
На Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру РФ за «связи с западными спецслужбами»