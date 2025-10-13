Минобороны Беларуси запустило «челлендж» после визита Солодухи

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Опубликовано: 13.10.2025 18:16 , Обновлено: 13.10.2025

В Telegram-канале Министерства обороны Беларуси объявили о старте челленджа после того, как «поп-король» белорусской эстрады Александр Солодуха станцевал с военными.

«Когда мы упоминали Александра Солодуху в контексте очередного трендового видео, мы не думали, что он придет. Но курсанты военного факультета в БГУ пригласили Александра Антоновича, он пришел и станцевал вместе с ними», — пояснили в Минобороны, поделившись роликом массового танца под слова “Зреет виноград…”.

А затем в ведомстве призвали белорусов участвовать в «очередном челлендже отечественного масштаба».

«Все, кто знает знаменитую «Там, где зреет виноград…» и вырос на песнях Александра Солодухи, ловите ритмы и присоединяйтесь!» — призвали в Минобороны.

В ведомстве не уточнили, нужно ли всем желающим обязательно звать «поп-короля» или можно спеть и станцевать без него.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский певец Александр Солодуха получил в своих соцсетях неожиданное предложение от зрителей — «уйти со сцены вовремя». Музыкант отреагировал на предложение, назвав точные сроки.

Солодухе предложили уйти «со сцены вовремя». Он назвал точные сроки