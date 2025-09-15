Солодухе предложили уйти "со сцены вовремя". Он назвал точные сроки

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Опубликовано: 15.09.2025 07:31 , Обновлено: 15.09.2025

Белорусский певец Александр Солодуха получил в своих соцсетях неожиданное предложение от зрителей - "уйти со сцены во время". Музыкант отреагировал на предложение, назвав точные сроки.

Диалог музыканта со зрителями состоялся в комментариях под одним из видео в официальном аккаунте Солодухи в TikTok. В промо-ролике музыкант прорекламировал свой сольный концерт в Гродно, запланированный на 28 сентября.

Один из комментаторов сделал неожиданное предложение музыканту: “Со сцены надо уходить во время”. На что последовал ответ от автора ролика:

“Осталось немножко, - ещё 33 года!!!”

Многие зрители также пришли в некоторое замешательство от самого ролика, в первую очередь из-за выбранного ракурса - в кадре Солодуха стоит напротив тумбы с афишами Гродненской областной филармонии. Однако на первом плане оказалась вовсе не афиша его выступления, а концерта другого исполнителя - российского музыканта - Григория Лепса.

“Я подумал, что он на Лепса приглашает”, - изумился один из зрителей.

“Я всегда знал, что Лепс - это загримированный Солодуха”, - шутя отметил другой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлой весной в TikTok опубликовали сразу несколько видео, на которых в одном из столичных торговых центров выступал певец Александр Солодуха. Некоторые комментаторы выразили недовольство, в чем причина?

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