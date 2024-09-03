"Мечта процедурной медсестры" - Анджелина Джоли напугала пользователей соцсетей видом своих рук

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Опубликовано: 03.09.2024 21:49 , Обновлено: 03.09.2024

Анджелина Джоли, посетившая Венецианский кинофестиваль, стала предметом бурных обсуждений в соцсетях после того, как пользователи обратили внимание на её руки. Многие комментаторы выказали опасения по поводу здоровья голливудской звезды.

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Венецианский кинофестиваль в рамках смотра байопика “Мария” в котором сыграла главную роль, и вызвала ажиотаж своим внешним видом. Посетителей привлёк не только яркий образ 49-летней звезды, но и её пугающе постаревшие руки, испещренные вздувшимися венами.

Фотографии и видео с кинофестиваля быстро разлетелись по соцсетям и стали предметом длинных дискуссий пользователей. Многим комментаторам показалось, что актриса нездорова и страдает анорексией.

“Похоже на анорексию”, -высказался один из пользователей TikTok.

“Слишком худая, вены и кости торчат повсюду”, - написал другой комментатор.

“Мечта процедурной медсестры”, - пошутил кто-то.

“Удобно капельницы зато ставить. А у меня всегда вены найти невозможно”, - заметил кто-то.

“Как в фильме ужасов”, - высказал своё мнение ещё один пользователь.

Однако многие комментаторы внешний вид актрисы идеальным, а очень заметные вены - изюминкой.

“Да что с вами, люди? Она шикарна, и с венами на руках, и с морщинами. Она была, есть и будет звездой мирового масштаба!” - не согласился один из комментаторов.

“Все равно она прекрасна. В ней столько грации, внутренней и внешней красоты, что никакие вены ее не испортят!” - написал один из пользователь.

“Эти руки вырастили брошенных родителями детей.. Эти руки много трудились. Эти руки самые добрые и самые красивые”, - высказался кто-то.

Сама звезда никак не комментировала состояние своих, ровно как и не говорила о возможных причинах такой особенности.

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