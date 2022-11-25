Илон Маск пообещал разблокировать почти все аккаунты в Twitter

Опубликовано: 25.11.2022 08:27 , Обновлено: 25.11.2022

Американский миллиардер, глава Space X и Tesla, а теперь еще и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что возобновит заблокированные аккаунты.

Об этом он сообщил на своей странице после того, как провел голосование среди пользователей на эту тему. Свое мнение нажатием кнопки выразили более 3 млн человек. Из них 72,4% проголосовали «за».

«Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск.

https://twitter.com/elonmusk/status/1595869526469533701

[info_b]Последняя фраза — это латинская поговорка, аналог русской пословицы: «глас народа — глас Божий». Термин Vox populi часто употребляют на телевидении для обозначения опросов общественного мнения по различным актуальным вопросам.[/info_b]

Однако «амнистия» коснется только те аккаунты, которые не нарушали закон и не занимались спамом.

Кстати, ранее Маск устроил опрос о разблокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. И после того, как получил одобрение 52% пользователей, действительно сделал это. Только вот сам Трамп отказался возвращаться в Twitter.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что Илон Маск приказал в пятницу, 18 ноября, закрыть все здания и офисы, принадлежащие Twitter до понедельника. Все служебные пропуска сотрудников также были аннулированы.

Маск приказал закрыть все офисы Twitter. Что будет с соцсетью?