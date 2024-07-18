"Любезно отвалите" - Оззи Осборн и Спирс поругались из-за ее танцев

Опубликовано: 18.07.2024 07:51 , Обновлено: 18.07.2024

Бритни Спирс назвала семью Осборнов "скучной" в ответ на заявление Оззи Осборна о том, что он "сыт по горло" ее танцевальными видео в Instagram. 42-летняя певица опубликовала в среду в Instagram длинный пост, в котором поделилась своими чувствами по поводу его комментариев.

Так она ответила на выпуск подкаста The Osbournes family, где ее танцы назвали “душераздирающими” и “грустными”. Спирс в ответ заявила , что она хотела “сказать семье Осборнов, которая является самой скучной семьей, известной человечеству, чтобы они любезно отвалили!!!”

Во время обмена вопросами и ответами в начале последнего выпуска один из фанатов спросил Келли Осборн: “Когда мы увидим, как Келли танцует Тик Ток в подкасте?” И уже тогда семья выдала все, что думала о танцах поп-дивы.

Бритни часто публикует на своей главной странице в Instagram танцевальные видео. Что вызывает весьма неоднозначную реакцию у ее почитателей.

Ранее Telegraf.news писал, что американская поп-певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику в своём Instagram-аккаунте. На этот раз певица сняла видео, где показалась подписчикам в знойном и практически прозрачном платье без нижнего белья.

«Секс и бриллианты» — Бритни Спирс сняла видео, где покрасовалась в практически прозрачном платье без нижнего белья