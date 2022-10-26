"Куда следуете?" - Появилось видео, как Собчак пересекает границу Беларуси во время бегства в Литву

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Опубликовано: 26.10.2022 21:29 , Обновлено: 26.10.2022

В Интернете опубликовали видео, где видно как Ксения Собчак вполне официально пересекает белорусскую границу, чтобы попасть в Литву.

Ксения Собчак проходила пограничный контроль в Видзах Поставского района днём.

“Куда следуете?” - спросил ее пограничник.

“Что-что? В Литву”, - ответила российская журналистка.

https://twitter.com/AAglush/status/1585336409027760128?s=20&t=cmbAFfUDC_P4aFyd-DRviQ

Сама Ксения Собчак уже прокомментировала предъявленные ей обвинения, заявив, что таким образом преследуют “последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать”.

Она возмутилась аресту своего коммерческого директора: “Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще “Ростех”? При чем тут, ради бога, Чемезов?”.

Ксения Собчак при этом решила не сообщать, где она находится.

Ранее Телеграф сообщил, что Российская журналистка Ксения Собчак, у которой в загородном доме 26 октября полиция провела обыск, сбежала из России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собчак сбежала от полиции из России в Литву через Беларусь