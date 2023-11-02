Кто пахнет "как водитель грузовика", а кто месяцами не моет голову? Рассказываем про 7 звезд Голливуда, не жалующих гигиену

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Опубликовано: 02.11.2023 14:57 , Обновлено: 02.11.2023

На красной ковровой дорожке голливудские звезды всегда выглядят так, словно сошли с обложки глянцевого журнала, поэтому сложно представить, что они имеют весьма специфические взгляды на гигиену. Кто из знаменитостей не моет голову больше месяца, а кто предпочитает «купаться» с помощью влажных салфеток?

Джейк Джилленхол

Звезду фильмов «Пленницы» и «Послезавтра» по праву считают одним из самых сексуальных актеров Голливуда. Однако многие его поклонницы и не догадываются, что этот красавец-актер сознательно отказывается от ежедневного мытья. Он уверен, что именно благодаря этой привычке его кожа находится в гораздо лучшей форме.

«Я пришел к выводу, что вовсе не обязательно купаться каждый день. Наша кожа может очиститься сама, и она будет заметно здоровее, если мы перестанем каждый день мочить ее в воде», — рассказал Джейк.

Шарлиз Терон

Обладательница «Оскара» известна своим обаянием и безупречной внешностью. Но она смело признается, что ей не нужно принимать душ в течение недели.

«Я крепкая девушка и могу семь дней не мыться. Скажу больше, меня это полностью устраивает», — призналась Шарлиз в интервью Дэвиду Леттерману.

Кристен Белл

Еще одна обитательница Голливуда, которая не слишком следит за своей гигиеной. Кристен даже говорит, что принимать душ можно только тогда, когда от тебя пахнет. Этот метод она применяет вместе со своим мужем Даксом Шепардом и по отношению к своим детям — они отправляются в душ только тогда, когда те уже начинают источать «аромат».

Эштон Катчер и Мила Кунис

Аналогичная ситуация сложилась и у звездной четы Эштона Катчера и Милы Кунис. В подкасте Armchair Expert они заявили, что запускают своих детей в ванну только тогда, когда видят, что они действительно грязные.

«Если вы прямо видите на них грязь, то мойте их. В противном случае оно того не стоит», - сказал Катчер в интервью.

Роберт Паттинсон

Харизматичный актер не дает спать многим женщинам, но, к сожалению, гигиенические привычки у него не самые лучшие. Однажды журналисты спросили Роберта, правда ли, что он не мыл голову шесть недель.

«Я даже не знаю в чем смысл. Если тебе все равно, чистые у тебя волосы или грязные, зачем их мыть? Это как моя квартира. Она у меня для сна, а не для уборки. Опять же, мои волосы для того, чтобы я их носил, и неважно, в каком они состоянии», - ответил Паттинсон.

Брэд Питт

В те времена, когда популярный актер вел упорядоченную семейную жизнь с Анджелиной Джоли, у него, по слухам, имелись проблемы с гигиеной. В интервью журналу People режиссер и актер Элай Рот, снимавшийся вместе с Питтом в фильме «Бесстыдники», рассказал, что звезда «мылся» влажными салфетками.

«У меня шестеро детей. Все, что нужно сделать, - это взять пару влажных салфеток и протереть подмышки. У меня просто нет времени принимать душ», - говорил тогда Брэд Питт. Неизвестно, осталась ли эта странная привычка с ним до сих пор.

Кортни Кокс

Даже у незабвенной Моники из американского ситкома «Друзья» бывают проблемы с гигиеной. Но Дэвид Аркетт, ее бывший супруг, никогда не жаловался. Наоборот, он находил ее привлекательной.

«Кортни очень красивая, но бывают дни, когда она пахнет как водитель грузовика. И мне это нравится», - говорил он в прошлом.

А нужно ли принимать душ каждый день?

Ранее Телеграф писал, что душ большинство белорусов принимают минимум раз в день, а то и два — утром и вечером. После него мы чувствуем себя отдохнувшими и благоухающими. Многие люди не могут представить и дня без него. Но так ли полезен ежедневный душ? Медики решили разобраться с этим вопросом.

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