Принимайте душ или ванну каждый день? Профессор гигиены объяснила, почему важнее мыть только две части тела

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.11.2022 09:20 , Обновлено: 14.09.2023

Душ большинство белорусов принимают минимум раз в день, а то и два - утром и вечером. После него мы чувствуем себя отдохнувшими и благоухающими. Многие люди не могут представить и дня без него. Но так ли полезен ежедневный душ? Медики решили разобраться с этим вопросом.

Салли Блумфилд - профессор Лондонской школы гигиены и медицины - рассказала в эфире радио BBC, полезны ли ежедневные ванны или душ для нашего здоровья.

“На мой взгляд, это не является необходимостью. Нам вообще не нужно принимать душ”, - шокировала профессор.

Ученая объяснила, что она имела в виду. Частые ванны должны помочь нам избавиться от запаха пота, потому что мы хотим, чтобы нам и окружающим было комфортно. На нашем теле есть микробы, которые производят неприятные запахи, но, на самом деле, они не вредны для нас и даже многие полезны для поддержания здоровья. В общем, принимать душ каждый день - не обязательное требование гигиены. Это всего-лишь забота о ближних, которые в определенный момент не смогли бы к вам приближаться из-за вони.

Так что же, теперь совсем не мыться? На самом деле, важно мыть руки. И чаще, чем раз в день. Таким образом, мы предотвращаем распространение инфекции и болезней.

“Я понимаю, что разница между чистотой и гигиеной может сбивать с толку. Давайте вспомним, что чистота позволяет нам хорошо выглядеть. Гигиена заботится о здоровье и останавливает распространение опасных бактерий. Одним из ключевых элементов нераспространения микробов является ежедневное мытье рук. Как это было во время пандемии”, - объясняила Салли Блумфилд.

Ранее Телеграф сообщил, что многие врачи утверждают, что принимать душ или ванну каждый день не нужно. По их словам, чрезмерное мытье тела смывает полезные бактерии с поверхности кожи, делая ее сухой и раздраженной. Будет достаточно ежедневно мыть всего три части тела.

Врачи рассказали, какие три части тела достаточно мыть каждый день