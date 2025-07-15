Президент Франции Макрон разводится? В интернете появились слухи о предполагаемой дате

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 15.07.2025 12:11 , Обновлено: 15.07.2025

В ряде иностранных СМИ, в частности в американском издании Radar Online, появилась информация о возможном разводе президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит. При этом источник заявил, что официальное объявление об этом может последовать только после окончания его президентского срока.

Как утверждают издания, ссылаясь на журналиста Роба Шутера, который в свою очередь ссылается на источник в Елисейском дворце, пара может объявить о расставании в мае 2027 года .

По его версии, их брак сейчас представляет собой скорее «пакт», заключённый для сохранения политического имиджа и наследия. «Она знает свою роль. Она осознаёт последствия… Это не любовь. Речь идёт о наследии», — процитировал Radar Online слова неназванного источника.

В качестве косвенных подтверждений натянутых отношений в паре приводятся недавние публичные инциденты, в частности видео, на котором Брижит Макрон даёт президенту Франции пощёчину.

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Никаких официальных заявлений или комментариев от Елисейского дворца по этому поводу не поступало.

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