Илон Маск начал искать «дурака» для работы в Twitter

Опубликовано: 21.12.2022 09:12 , Обновлено: 06.04.2023

Американcкий миллиардер, владелец Twitter Илон Маск опубликовал новый резонансный пост в своей соцсети. Он сообщил, что решил найти «дурака» на пост генерального директора.

«Я уйду в отставку с поста главы, как только найду того дурака, что согласится взяться за эту работу», — написал он.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Слова «foolish enough» CМИ также переводят как «достаточно глупый» или «отчаянный болван».

По словам Маска, после этого он будет руководить только командами по программному обеспечению и сервера.

В комментариях пользователи начали предлагать кандидатуры известных людей.

А американский консервативный активист Томас Фиттон процитировал ковбоя и комика Уилла Роджерса: «Меня не столько интересует возврат моих денег, сколько возврат моих денег». Возможно, так он намекнул, что Маск недоволен покупкой Twitter и хочет скорее избавиться от соцсети.

Напомним, Маск запустил в своем аккаунте голосование и пообещал следовать его результатам. Вопрос там простой: должен ли миллиардер покинуть пост гендиректора соцсети.

Когда опрос закрылся в понедельник, 57,5% сказали, что он должен уйти в отставку.