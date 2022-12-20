Маск пообещал запретить части пользователей голосовать в Twitter

Опубликовано: 20.12.2022 09:40 , Обновлено: 06.04.2023

Миллиардер Илон Маск прокомментировал результаты опроса, когда более 10 миллионов человек проголосовали за его отставку с поста исполнительного директора Twitter. Он заявил, что только платные подписчики Twitter Blue смогут голосовать в будущих опросах, связанных с политикой.

В воскресенье Маск спросил пользователей Twitter, должен ли он уйти с поста главы компании, пообещав придерживаться результатов своего опроса. Когда опрос закрылся в понедельник, 57,5% сказали, что он должен уйти в отставку. На удивление, плодовитый пользователь платформы, Маск не писал в твиттере в первые часы после опроса. Его молчание было наконец нарушено, когда он опубликовал ответ “Интересно” на многочисленные предположения о том, что результаты опроса были искажены поддельными аккаунтами.

Отвечая на предположение другого пользователя о том, что “подписчики Blue должны быть единственными, кто может голосовать в опросах, связанных с политикой”, Маск сказал: “Хорошая мысль. Твиттер внесет это изменение”.

Twitter Blue - это платная подписка, которая позволяет любому человеку купить значок blue tick verified для своей учетной записи. Как мажоритарный владелец частной компании, никто не может заставить Маска уйти, но серия непонятных решений за последние несколько дней заставила даже некоторых из его ближайших сторонников разорвать с ним отношения.

За решением заблокировать аккаунт, который отслеживал местоположение его частного самолета на прошлой неделе, последовало массовая блокировка критически настроенных журналистов. Это, в свою очередь, привело к оттоку некоторых вовлеченных пользователей в другие социальные сети, главным образом в ее децентрализованного конкурента Mastodon, чей аккаунт был заблокирован в Твиттер тоже. В воскресенье Маск отреагировал запретом всех ссылок на другие социальные сети, включая Mastodon, Instagram, Facebook и даже второстепенные платформы, такие как Nostr, используемый основателем Twitter Джеком Дорси, и Linktree, инструмент для создания домашней страницы, пользующийся популярностью у влиятельных лиц.

Впрочем, этот запрет был отменен к концу дня, после опроса в Twitter в официальном аккаунте Twitter Safety, в котором Маск сказал: “В дальнейшем будет проведено голосование за серьезные изменения в политике. Приношу свои извинения. Больше этого не повторится”.