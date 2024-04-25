Суд Нью-Йорка отменил Харви Вайнштейну приговор за изнасилование

Опубликовано: 25.04.2024 17:47 , Обновлено: 25.04.2024

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор за изнасилование, вынесенный знаменитому кинопродюсеру Харви Вайнштейну в 2020 году. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.

В своём решении об отмене приговора суд сослался на то, что он не был справедливым, т.к. прокуроры привлекали в качестве свидетелей людей, показания которых не имели отношения процессу.

Также, по мнению суда, Вайнштейна судили на основе его предыдущих поступков, а не исключительно с точки зрения совершения преступлений, в которых его обвиняли во время процесса.

Теперь бывшего кинопродюсера ожидает новое судебное разбирательство.

Напомним, что Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в преступном половом акте первой степени (насильственное принуждение к оральному сексу) и изнасиловании третьей степени.

Этот судебный процесс широко освещался мировыми СМИ и породил массовое движение против сексуального насилия и домогательств #MeToo. Тогда многие знаменитости рассказали о инцидентах, связанных с нарушением половой неприкосновенности в их карьерах. В частности, о приставаниях и домогательствах со стороны Вайнштейна заявили Анджелина Джоли, Кейт Бекисейл, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и многие другие.

Сейчас Вайнштейн отбывает дополнительный 16-летний срок в Калифорнии после того, как присяжные Верховного суда Лос-Анджелеса признали его виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над женщиной в 2013 году.

Ранее Telegraf.news писал о том, что комментарии британской писательницы Джоан Роулинг о транс-женщинах в соцсети не будут регистрироваться как инциденты “на почве ненависти”, сообщили в полиции Шотландии.

Джоан Роулинг решили не судить «на почве ненависти»