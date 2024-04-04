Джоан Роулинг решили не судить "на почве ненависти"

Опубликовано: 04.04.2024 12:38 , Обновлено: 04.04.2024

Комментарии британской писательницы Джоан Роулинг о транс-женщинах в соцсети не будут регистрироваться как инциденты "на почве ненависти", сообщили в полиции Шотландии.

Напомним, что автор серии книг о “Гарри Поттере” осудила спорный закон “о запрете разжигания ненависти” шотландского правительства, который вступил в силу в понедельник, 1 апреля. В своих постах в Х (ранее Twitter) писательница назвала его “широко открытым для злоупотреблений” и перечислила трансгендерных сексуальных преступников и транс-женщин-активисток, которые, по её мнению, всё равно являются мужчинами.

“Невозможно точно описать или решить проблему насилия и сексуального насилия, совершаемого в отношении женщин и девочек, или противостоять нынешним нарушениям прав женщин и девочек, если нам не разрешено называть мужчину мужчиной. Свободе слова и убеждений в Шотландии придет конец, если точное описание биологического пола будет признано преступным”, — высказалась Роулинг.

Также писательница согласилась на арест, если её высказывания будут расценены как преступные по новому законодательству в Шотландии.

Полиция Шотландии подтвердила, что получила жалобы на публикации писательницы в социальных сетях, но не усмотрела в них никакого криминала.

О ситуации высказалась и министр общественной безопасности шотландского правительства Шивиан Браун.

“В рамках закона мы очень четко дали понять, что речь идет не об ограничении свободы выражения мнений, а о ее защите», - заявила она в программе «Доброе утро, Шотландия» на радио BBC.

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