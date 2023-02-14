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Опубликовано: 14.02.2023 10:11 , Обновлено: 14.02.2023

Российский певец Олег Газманов, который активно поддерживает боевые действия России в Украине, в эфире «Комсомольской правды» ответил на вопрос, почему его сын Родион не идет воевать добровольцем.

Газманов объяснил это тем, что его 41-летний сын «поет, не служил, у него нет таких навыков». И отметил, что тот не раз посещал как музыкант подконтрольные России Донецк и Луганск и «собирается еще поехать».

«Это нужнее?», — спросил ведущий.

«Он взрослый человек, законопослушный. Вы что намекаете на то, чтобы он добровольцем пошел?», — отметил певец.

На замечания ведущего, что к тем, кто «на экране — большие патриоты» и спрос «достаточно большой», певец ответил:

«Я и мой старший сын не вылезаем из госпиталей, где мы поем для наших ребят. Что лучше было бы, чтобы мы туда поехали?» — сказал Газманов.

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Кстати, перед этим появилась информация, что сын российского телеведущего Владимира Соловьева, Даниил может работать моделью в Лондоне. Об этом в Twitter сообщили авторы страницы Думминг Тупс (Анк-Морпорк).

А ранее Телеграф писал, что экс-президент России Дмитрий Медведев отреагировал 22 декабря на вопрос журналиста Сергея Ежова в Твиттере, позовут ли 27-летнего сына Медведева Илью на войну, если призывной возраст увеличат до 30 лет. Как это раньше предложил Сергей Шойгу.