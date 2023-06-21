Фанаты заподозрили Райна Рейнольдса в путешествиях во времени, заметив его на фото 19-го века. Что сказал актер?

📷 Фото

Опубликовано: 21.06.2023 13:23 , Обновлено: 21.06.2023

Фанаты футбольного клуба "Рексхэм" завивли, что путешествия во времени реальны. Это случилось после того как они "заметили" Райана Рейнольдса на фотографии команды 1877 года.

Напомним, что Рейнольдс и его коллега по Алистер Роб Макэлхенни купили “Рексхэм” в 2021 году, и в прошлом сезоне они вернули валлийскую команду в топы. “Рексхэм” блестяще справился с конкурентами и возглавил Национальную лигу Уэльса.

Однако фанаты клуба убеждены, что Рейнольдс тайно путешествует во времени. По их словам, сразу после того, как он снялся в фильме о путешествиях во времени, фанаты Рексхэма заметили на одном из старых фото клуба игрока, поразительно похожего на актера.

“Рексхэм” опубликовал в Твиттере фотографию сборной Уэльса, которая играла на ипподроме в 1877 году. “Боже мой, предыдущая жизнь Райана Рейнольдса… а еще он похож на Дэмиена Льюиса”, - пошутил один из фанатов. А второй добавил: “Райан Рейнольдс - непревзойденный путешественник во времени!”

В клубе решили встрять в дискуссию между болельщиками. “Мы можем подтвердить, что это не Рейнольдс в первом ряду”, - заявили в “Рексхэме”. Однако сам Райан Рейнольдс ответил: “Вы уверены? Как уже упоминалось, у меня обширная программа ночного ухода за кожей.”

Ранее Телеграф писал, что люди не в первый раз находят на древних изображениях странности, которые современным людям проще всего объяснить путешествиями во времени.

Учёные объяснили девушку с ноутбуком на древнегреческой статуе. Доказательство путешествий во времени?