Учёные объяснили девушку с ноутбуком на древнегреческой статуе. Доказательство путешествий во времени?

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Опубликовано: 04.11.2022 10:19 , Обновлено: 04.11.2022

Древнее греческое мраморное панно, созданное в 100 году до н.э. современному человеку покажется очень знакомым. На нем изображена девушка с ноутбуком, на котором вырезаны даже USB-порты. Потрясаяющая точность. Статуя под названием Могила Найскоса, изображающая женщину на троне с рядом стоящим слугой, выставлена в музее Дж. Пола Гетти в Малибу, Калифорния.

Скульптура изображает женщину, сидящую на кресле, а раб стоит перед ней, держа в руках тонкую складную коробку. Видно, как хозяйка касается кончика шкатулки, а ее мраморные глаза смотрят на ее верхнюю часть. Так бы сказали люди ещё 40 лет назад.

Однако сейчас на статую можно посмотреть совсем по-другому. Коробка на самом деле может являться экраном ноутбука, так как сбоку есть два отверстия, которые напоминают порт USB или какие-то кабельные разъемы.

На видео на YouTube-канале конспирологов утверждают, что основание коробки слишком мелкое, чтобы быть шкатулкой для драгоценностей. Авторы видео утверждают, что статуя “изображает удивительный объект, который имеет поразительное сходство с современным ноутбуком или каким-либо портативным устройством”, [link href=“https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/ancient-greek-statue-woman-using-28398400” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Mirror.

Конспирологи напомнили, что в Греции почитали дельфийских оракулов, которые предсказывали будущее. Может, они на самом деле его знали?

Однако эксперты считают, что есть более приземленное объяснение. В описании скульптуры, опубликованном в галерее, говорится, что на ней изображена женщина, на могиле которой и было вырезано пано, смотрящая в “неглубокую шкатулку”. Такие надгробные скульптуры были распространенной темой в погребальном искусстве того времени. В нем выражались надежды на то, что близкие будут наслаждаться теми же земными удовольствиями, что и на Земле при жизни.

Археолог Кристина Киллгроув написала в Forbes, что “ноутбуком” могла быть пара восковых табличек, которые использовались для письма. Она добавила, что отверстия сбоку могли быть сделаны для хранения деревянных предметов, которые с тех пор сгнили.

Однако это не первый случай, когда посетители исторических и художественных галерей утверждают, что нашли свидетельства путешествий во времени в произведениях искусства.

Так, поклонники искусства ранее утверждали, что женщина “держит iPhone” на картине 1860-х годов, потрясающем творении Фердинанда Георга Вальдмюллера под названием “Ожидаемая”.

На красивой картине изображена молодая женщина, которая прогуливается по идиллической сельской местности 19-го века… “глядя в iPhone”.

Однако искусствоведы опровергли эти утверждения и заявили, что вместо этого женщина читает молитвенник. А какое объяснение ближе вам?

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