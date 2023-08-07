Фанат назвал Тома Хэнкса путешественником во времени, показав старую фотографию. Актер прислал странный ответ

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Опубликовано: 07.08.2023 12:15 , Обновлено: 07.08.2023

Американец Крис Лопес нашел фотографию времен Второй мировой войны, на которой заметил человека, невероятно похожего на известного актера Тома Хэнкса. Он решил написать об этом мегазвезде и получил довольно необычный ответ.

[info_b]Том Хэнкс — американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель. Он получил две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» — за главные роли в фильмах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» (1994). Среди наиболее известных картин с участием Хэнкса — «Всплеск» (1984), «Большой» (1988), «Тёрнер и Хуч» (1989), «Их собственная лига» (1992), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Аполлон-13» (1995), «Вам письмо» (1998), «Спасти рядового Райана» (1998), «Зелёная миля» (1999), «Изгой» (2000), «Проклятый путь» (2002), «Игры джентльменов» (2004), «Облачный атлас» (2012), «Капитан Филлипс» (2013), «Спасти мистера Бэнкса» (2013), «Чудо на Гудзоне» (2016) и «Прекрасный день по соседству» (2019). [/info_b]

Парень решил, что Том Хэнкс мог бы быть путешественником во времени. Он утверждает, что его дедушка встретил двойника актера во время Второй мировой войны.

Дело в том, что Крис Лопес нашел фотографию вылитого 67-летнего актера, в военных памятных вещах своего деда. По его словам, снимок был сделан примерно в 1944-45 годах. То есть, когда Том Хэнкс еще даже не родился.

Слева — человек, похожий на Тома Хэнкса.

«Я спросил деда о парне на фотографии, прежде чем он скончался, но он не мог вспомнить имя парня», — рассказал американец Daily Star.

Спустя время Крис решил написать самому актеру. И рассказал, что отправил копию фотографии и чтобы спросил, были ли его отец или дядя на войне.

По его словам, он получил ответ от Хэнкса, который сообщил, что его дядя был моряком во время Второй мировой войны, но был далеко от того места, где была сделана фотография.

«Он напечатал это на странной карточке, и в ней было несколько опечаток», — также отметил Лопес.

И добавил: «Позже я узнал, что Том коллекционирует старомодные пишущие машинки, так что все стало понятно».

[info_b]Как пишет Daily Star, письмо, похоже, действительно подписано самим актером, но редакция связалась с его командой для проверки. Но пока не получила ответа.[/info_b]

Несмотря на первоначальный восторг от фотографии, позже Крис все же признал, что Том, скорее всего, не является путешественником во времени.

Ранее Телеграф писал, что в путешествиях во времени заподозрили другого актера — Района Рейнольдса. Человека, похожего на него, заметили на снимке 19 века.

Фанаты заподозрили Райна Рейнольдса в путешествиях во времени, заметив его на фото 19-го века. Что сказал актер?