"Это вообще законно?" - 52-летний Джаред Лето начал завлекать фанаток голым торсом в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 23.05.2024 10:34 , Обновлено: 23.05.2024

Популярный голливудский актёр и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars опубликовал видео, где станцевал с оголённым торсом вместе с флагом Франции. Таким образом звезда прорекламировал свой концерт в Париже. Пользователи соцсети пришли в восторг от подтянутой фигуры Лето.

Звезда “Реквиема по мечте” не против лишний раз продемонстрировать достоинства своей фигуры. Оскароносному актёру уже 52, а выглядит он на лет 20 моложе, чему не устают удивляться его фанатки и пользователи соцсетей.

Подобный видеоролик Джаред Лето уже снимал перед концертом своей группы в Мюнхене. Тогда звезда также станцевал и показал фокус с небольшим преображением, только укрывался тогда флагом Германии.

В общей сумме видео актёра и певца собрали почти миллион просмотров.

Комментаторы написали сотни восхищённых комментариев и пришли в недоумения от того, как актёру удаётся так молодо выглядеть и сохранять физическую форму.

“Я так понимаю он бороду носит, чтоб казаться старше и не вызывать подозрений, иначе вообще на 25 будет выглядеть. Круто конечно”, - восхитилась одна из девушек.

“Можно я ему напомню, что он дедушка?”, - пошутила одна из подписчиц.

“Это незаконно так выглядеть”, - написал кто-то.

“Как же он так законсервировался?”, - задался вопросом ещё один комментатор.

“Ясно, я скоро стану бабкой, в он вечно будет выглядеть на 30”, - резюмировала ещё одна девушка.

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