Чечня отказалась лишать Меладзе звания за поддержку Украины

Опубликовано: 11.01.2023 15:27 , Обновлено: 11.01.2023

Министерство культуры Чеченской Республики (входит в состав России) отказалось лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста за то, что он поддержал Украину. Об этом сообщил портал «Подъем».

В ведомстве объяснили это тем, что Меладзе в своих заявлениях не упоминал ни Чечню, ни президента.

«То, что Меладзе выступил против войны – он имеет право. […] Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии», — сказали изданию в Минкульте.

Напомним, перед этим в России руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и член комитета Совета федерации по международным делам Елена Афанасьева призвали лишить всех званий, а также гражданства певца Валерия Меладзе

А дело в том, что в Сеть попал ролик, в котором артист, находясь на концерте в Дубае, ответил «Героям слава!» на лозунг «Слава Украине!» от поклонника.

[info_b]Валерий Меладзе — российский певец, продюсер. Заслуженный артист РФ (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).[/info_b]