В России призвали лишить гражданства Валерия Меладзе из-за одного видео

🎥 Видео

Опубликовано: 03.01.2023 08:29 , Обновлено: 03.01.2023

В России руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и член комитета Совета федерации по международным делам Елена Афанасьева призвали лишить всех званий, а также гражданства певца Валерия Меладзе. Все из-за одного видео.

Дело в том, что в Сеть попал ролик, в котором арист, находясь на концерте в Дубае, ответил «Героям слава!» на лозунг «Слава Украине!» от поклонника.

По мнению Миронова, поведение Меладзе «достойно осуждения» и российский артист «так себя вести не может и не должен».

«Он сидит на двух стульях, пытаясь „урвать“ со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот „артист“ свою сторону выбрал», — выразил он свое мнение и предложил лишить певца всех его званий.

А вот сенатор Афанасьева вообще призвала лишить Меладзе гражданства. Она заявила, что это «скотство, уродство и предательство».

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Напомним, 24 февраля Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором назвал вторжение в Украину событием, которое «не должно было происходить никогда».

«Я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», — заявил он.