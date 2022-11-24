Джонни Депп вернется в «Пираты Карибского моря» — The Sun

Опубликовано: 24.11.2022 09:32 , Обновлено: 24.11.2022

Американский актер Джонни Депп снимется в новых «Пиратах Карибского моря», вернувшись к роли знаменитого капитана Джека Воробья. Об этом сообщило издание The Sun.

О камбэке, по данным журналистов, свидетельствует список актеров и технического персонала, задействованных в съемках фильма, рабочее название которого «Пираты Карибского моря: День в море».

Согласно источникам, съемки должны начаться в Великобритании уже в феврале 2023 года.

Напомним, Disney разорвал контракт с Джонни Деппом в 2018 из-за скандального развода с Эмбер Херд. Но после его победы в суде над экс-женой компания изменила решение.

«Пираты Карибского моря» (англ. Pirates of the Caribbean) — серия приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море, режиссерами которых выступили Гор Вербински (1–3 части), Роб Маршалл (4-я часть), Эспен Сандберг и Юаким Реннинг (5-я часть).

Сценарий к фильмам писали Терри Россио и Тед Эллиот (1–4 части), Джефф Натансон (5-я часть), а спродюсированы они были Джерри Брукхаймером. Фильмы были сняты после открытия аттракционов в Диснейлендах, а также при поддержке кинокомпании Walt Disney Pictures.

Сюжеты фильмов соединяют воедино и преобразовывают многочисленные мифы, легенды и реальные истории, связанные с кораблями и пиратами. В частности, новый виток приобретает легенда о летучем голландце.

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