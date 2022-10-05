Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в избиении ее и их детей — «Душил, обливал пивом»

Опубликовано: 05.10.2022 12:26 , Обновлено: 05.10.2022

Американская актриса Анджелина Джоли 4 октября подала в суд на бывшего мужа Бреда Питта. Она обвинила его в домашнем насилии. В иске сказано, что он «душил одного из детей», другого «ударил по лицу», обливал всех пивом, а ее саму толкнул в стену.

По утверждению Джоли, это произошло перед их разводом в 2016 году, когда она, Питт и их шестеро детей летели на частном самолете из Франции в Лос-Анджелес.

По информации американских СМИ, в судебных документах написано, что Бред Питт пытался задушить одного из детей, другого ударил. Кроме того, «схватил за голову и потряс» саму актрису, а также напал на еще одного ребенка, которых хотел защитить мать.

Также сообщается, что он «обливал их всех пивом и красным вином». А еще в иске сказано, что после приземления самолета в аэропорту он назвал Джоли «сукой» и добавил: «Пошла ты! Пошли вы все!»

[info_b]Анджелина Джоли и Бред Питт жили вместе с 2004 года, но поженились только в 2014-м. А спустя 2 года актриса подала на развод. У них шестеро детей — трое своих и трое приемных.[/info_b]

Вообще, Анджелина подала иск в рамках разбирательства о продаже их совместной винодельни Château Miraval. Там заявлено, что переговоры о продаже ее доли самому Питту сорвались из-за того, что он потребовал не разглашать сведения вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми. Поэтому актриса продала свою часть компании российского миллиардера Юрия Шефлера.

В то же время в издании The New York Times отметили, что в 2016 году близкие к Брэду Питту люди утверждали, что он не бил своих детей.

Ранее Телеграф писал, что весной Анджелина Джоли внезапно приехала в Украину.

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