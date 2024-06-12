Актёр Кевин Спейси расплакался на телевизионном интервью после вопросов ведущего. Что произошло?

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Опубликовано: 12.06.2024 10:10 , Обновлено: 12.06.2024

Опальный обладатель нескольких "Оскаров" Кевин Спейси расплакался во время телевизионного интервью из-за навалившихся на него в последние годы проблем. Оказалось, что актёр лишился дома и задолжал миллионы долларов за судебные издержки.

64-летний актёр Кевин Спейси расплакался перед ведущим Пирсом Морганом в телевизионном интервью TalkTV и признался, что потерял свой дом в Балтиморе и не справляется с многомиллионными долгами по судебным издержкам.

Морган Пирс поинтересовался, не грозит ли актёру банкротство, после чего у того навернулись слёзы, и он ответил:

«Пару раз я думал, что собираюсь подать в суд, но нам удалось от этого уклониться. По крайней мере, на сегодняшний день»

https://www.youtube.com/watch?v=qktc4-9mXXc#t=90m30s

Когда ведущий поинтересовался, сколько у него сейчас денег, тот прямо ответил, что их у него нет. Спейси признался, что задолжал «многие миллионы» судебных издержек. На вопрос, что он собирается делать, актёр ответил: «Вернуться на коня».

Напомним, что в 2017 году на волне движения MeToo и скандала с продюсером Харви Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили и звезду фильмов “Красота по-американски”, “Семь” и “Заплати другому” Кевина Спейси. Из-за этого карьера голливудского актёра пошла под откос. В период пика скандала его лишили премий и вырезали из готовящихся кинопремьер.

Так, например, стриминговый гигант Netflix приостановил производство сериала «Карточный домик», где Кевин Спейси выступал продюсером и исполнителем главной роли. Стриминг выпустил финальный сезон без его участия. Кроме того, Netflix обвинил Спейси в нарушении контракта и обратился в суд. Актёр не стал спорить и заплатил компенсацию в 31 миллион долларов. Однако в прошлом году Спейси был признан невиновным по всем пунктам обвинения. Тем не менее он должен снова предстать перед судом по иску в другом эпизоде, в котором один из мужчин утверждает, что Спейси изнасиловал его.

Ранее Telegraf.news писал о том, что апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор за изнасилование, вынесенный знаменитому кинопродюсеру Харви Вайнштейну в 2020 году. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.

Суд Нью-Йорка отменил Харви Вайнштейну приговор за изнасилование