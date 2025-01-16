В России выставили на продажу рукопись песни Цоя. Сколько миллионов попросили?

Опубликовано: 16.01.2025 17:14 , Обновлено: 16.01.2025

В России выставили на аукцион рукопись песни известного рок-музыканта Виктора Цоя "Прохожий", которую он написал в апреле 1986 года. Лот представляет собой лист с текстом, собственноручно записанным основателем рок-группы "Кино". Интересно, что в данном варианте песня называется «Сильная личность» (сатирическая зарисовка)».

К слову, эта песня группы «Кино» на стихи Виктора Цоя вошла в альбом «Группа крови» в 1988 году, а её премьера состоялась 3 июня 1987 года на V фестивале ленинградского рок-клуба. По словам музыканта Алексея Вишни, который занимался сведением альбома, «Прохожего» и вовсе хотели вырезать из трек-листа, поскольку общая продолжительность песен не умещалась на 45-минутную кассету.

«Мы серьёзно к ней не относились. Мне она не очень нравилась, и Цою тоже. Одна из знаменитых гипотез Виктора гласила, что в каждом альбоме должна быть «сопля» — эта такая проходная, никакая песня. Но так как в этом альбоме таких песен не было вообще, то роль «сопли» взяла на себя вот эта вот песня», — рассказал ранее Алексей Вишня.

Отмечается, что рукопись обладает “коллекционной ценностью музейного уровня”. Торги по данному лоту запланированы на 23 января, а просят за неё ни много ни мало — 1,5 миллиона российских рублей (50,740 белорусских рублей).

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