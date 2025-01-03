Солодуха назвал "лучший" санаторий Беларуси

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Опубликовано: 03.01.2025 20:19 , Обновлено: 03.01.2025

Певец Александр Солодуха на новогоднем выступлении в санатории "Ружанский" в Пружанском районе Брестской области назвал его "лучшим" в Беларуси. И пояснил, почему так считает.

“Я хочу поздравить всех присутствующих в этом шикарном уникальном зале лучшего санатория Беларуси “Ружанский” с новым наступающим 2025 годом”, - сказал на опубликованном видео Солодуха.

Кто-то в комментариях решил оценить костюм певца: “Что за поминальные гардины на нем?”

В другом ролике Солодуха рассказал, почему считает “Ружанский” лучшим санаторием Беларуси. “Отменный отдых, шикарные специалисты, лучшие врачи страны, отличное питание”, - поделился мнением певец.

“А я поспорю с вами. Мне очень нравятся санатории “Белагроздравницы”, - написала комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО) Беларуси Геннадий Болбатовский назвал сумму за койко-день в здравницах страны в 2025 году. Также он поделился своей информацией о подорожании санаторного отдыха в 2024-м.

Сколько будет стоить отдых в санаториях для белорусов в 2025 году? В РЦО назвали сумму за койко-день