В России пообещали провести аналог конкурса "Евровидение" в 2025 году. Какие страны подали заявки?

Опубликовано: 13.06.2024 19:09 , Обновлено: 13.06.2024

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что конкурс творчества "Интервидение" запланировали провести в начале 2025 года в Москве. Ожидается, что взамен привычному "Евровидению", в котором последние годы не участвуют Беларусь и РФ, за первое место поборется как минимум 16 стран.

По словам Швыдкого, заявки на участие подали уже 16 государств, включая Бразилию, Китай, страны Центральной Азии и СНГ. Также испытать свои силы в музыкальном конкурсе решила и Беларусь. Об этом сообщило российское информагентство “РИА Новости”.

Напомним, Министерство культуры России предложило организовать новый музыкальный конкурс по аналогии с международным конкурсом “Евровидение”, от участия в котором РФ отстранили в 2022 году, после начала активных военных действий в Украине. По словам гендиректора “Первого канала” Константина Эрнста, состязание также предложили сделать ежегодным.

При этом организаторы “Интервидения” отметили, что в первую очередь видят среди участников исполнителей из стран БРИКС, но присоединиться могут музыканты из любых государств.

[info_b] Напомним, Беларусь не участвовала в «Евровидении» даже дольше, чем Россия. Страна пропустила уже четыре конкурса: в последний раз Беларусь была представлена на «Евровидении-2019», когда исполнительница Zena смогла занять в финале лишь 24-е место из 26.

В 2020 году РБ должен был представлять дуэт VAL с песней «Да відна», но конкурс отменили из-за пандемии, а в 2021 году организаторы дисквалифицировали группу «Галасы ЗМеста» за недопустимый политический подтекст песни. В 2022 и 2023 году Беларусь не выдвигала своих представителей на «Евровидение» после того, как Европейский вещательный союз приостановил членство «Белтелерадиокомпании», отвечающей за организацию белорусской делегации на конкурсе. [/info_b]

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