В минском аэропорту заметили звезду фильма "Достучаться до небес" Швайгера. Зачем прилетел?

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Опубликовано: 06.11.2024 13:00 , Обновлено: 06.11.2024

В минском аэропорту 6 ноября заметили немецкого актера и кинорежиссера, звезду фильма "Достучаться до небес" Тиля Швайгера. Как оказалось, он прилетел в Беларусь для съемок, но не "полнометражки".

Как передал Telegram-канал “Мерзкий Кокобай”, актера встретили на территории аэропорта «Минск-2», в центре деловой авиации, на автомобилях с логотипом компании Blockchain Sports. Там подтвердили порталу Onliner, что это действительно Швайгер, и сообщили, что прилетел он для съемок в промо-ролике про дрифт.

Фото: Telegram-канал "Мерзкий Кокобай"

Его снимают последние недели как раз в Беларуси. Для этого приехали гонщики и спортсмены из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии, рассказал на пресс-конференции в конце октября представитель Blockchain Sports Ecosystem.

Фото: Telegram-канал "Мерзкий Кокобай"

“Главная цель нашего мероприятия — пригласить в Беларусь сильнейших гонщиков-дрифтеров со всего мира. Именно для этого мы сейчас снимаем наш промо-ролик”, - сказал тогда управляющий CEO компании Дмитрий Саксонов.

Известно, что у Тиля в этом проекте - “полноценная роль”, написал Onliner.

Фото: Telegram-канал "Мерзкий Кокобай"

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Тиль Швайгер родился 19 декабря 1963 года в немецком городе Фрайбург-им-Брасгау. Известность ему принесла роль Мартина Бреста в криминальной комедии Томаса Яна «Достучаться до небес» 1997 года. Также снимался в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».

Швайгер известен и в качестве режиссера, его знаменитыми картинами считаются «Босиком по мостовой», «Красавчик», «Красавчик 2», «Мед в голове».

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