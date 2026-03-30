В Беларуси отменили ещё один музыкальный фестиваль

Опубликовано: 30.03.2026 15:08 , Обновлено: 30.03.2026

В этом году белорусы остались без ещё одного летнего музыкального фестиваля. На этот раз "отмену" в преддверии нового сезона пробили организаторы FESTIWOW - фестиваля, который последние два года проводили в августе на столичном стадионе "Динамо".

Несмотря на то, что у организаторов фестиваля уже были подписаны контракты с некоторыми артистами, которых планировалось пригласить в этом году, и заключены договоры с партнёрами, вместо того, чтобы объявить хэдлайнеров и запустить продажу билетов, организаторы официально объявили об отмене музыкального события.

Точные причины отмены на официальной страничке фестиваля в Instagram не назвали, уточнив лишь, что они “не зависят от них”.

“Мы до последнего верили, что получим разрешение на проведение нашего фестиваля, но увы, закон есть закон. Мы очень надеемся и верим, что еще встретимся с вами!” - выразили надежду на возвращение музыкального ивента организаторы.

Напомним, это уже четвёртый крупный опен-эйр, запланированный на 2026 год, который был официально отменён по”независящим от организаторов причинам”. До этого на такой же шаг были вынуждены пойти организаторы несвижского Wostrau, лидского Lidbeer и пружанского “Солнцестояния”. Организаторы фестиваля WOSTRAU, в частности, заявили, что после вступления в силу нового постановления Совета министров Беларуси не смогут провести мероприятие на должном уровне.

В Беларуси отменили уже второй ежегодный фестиваль. Почему не будет WOSTRAU в Несвиже?

Напомним, что суть постановления № 454 от 22 августа 2025 года заключается в том, что с 1 января 2026 года ведётся обязательный государственный реестр юридических лиц, организующих культурно-зрелищные мероприятия с белорусскими или зарубежными исполнителями.

Базу должно вести Министерство культуры, а без внесения в реестр деятельность по организации таких мероприятий, начиная с 1 января 2026 года, стала незаконной.