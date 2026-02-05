В Беларуси отменили уже второй ежегодный фестиваль. Почему не будет WOSTRAU в Несвиже?

Опубликовано: 05.02.2026 18:03 , Обновлено: 05.02.2026

Организаторы фестиваля WOSTRAU отказались от проведения мероприятия в 2026 году. Они пояснили, что после вступления в силу постановления Совмина (Совета Министров) не смогут заниматься организацией фестиваля на должном уровне.

“Вступление в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2025 г. № 454 «О реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий» и отсутствие у нас возможности привозить зарубежных артистов самостоятельно делают для нас проведение фестиваля невозможным на том уровне, к которому мы с вами привыкли и который считаем для себя правильным”, - говорится в заявлении.

Напомним, что суть постановления № 454 от 22 августа 2025 года заключается в том, что с 1 января 2026 года ведётся обязательный государственный реестр юридических лиц, организующих культурно-зрелищные мероприятия с белорусскими или зарубежными исполнителями.

Базу должно вести Министерство культуры, а без внесения в реестр деятельность по организации таких мероприятий, начиная с 1 января 2026 года, стала незаконной.

Ранее организаторы мероприятия «Солнцестояние» в Пружанах (Брестская область), который они называли рок-фестивалем, также объявили об отмене в 2026 году.

Они сообщили, что ООО «Солнцестояние» не включено в Реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий по решению Министерства культуры РБ (Республики Беларусь), что лишает права проката и приглашения зарубежных (в массе своей российских) артистов.