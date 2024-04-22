Spice Girls воссоединились на вечеринке в честь 50-летия Виктории Бекхэм

🎥 Видео

Опубликовано: 22.04.2024 10:50 , Обновлено: 22.04.2024

Американский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал видео, на котором некогда популярная женская группа Spice Girls поёт хит Stop в частном клубе в Лондоне. Произошло это во время празднования 50-летнего юбилея жены Бэкхема Виктории.

Вечеринка состоялась в субботу в Лондоне, куда были приглашены Том Круз, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Гай Ричи, Джейсон Стэтхем и другие американские звёзды. Всего поздравить Викторию Бэкхем пришло более сотни гостей, пишет издание The Guardian.

Ранее Telegraf.news писал, что известная американская киностудия Warner Bros. объявила о начале съёмок пятой части “Матрицы”. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Известно, что на сей раз режиссёром выступит Дрю Годдард, который ранее был номинирован на “Оскар”.

В Голливуде начали съёмки пятой части «Матрицы». Но без Киану Ривза?