В Голливуде начали съёмки пятой части "Матрицы". Но без Киану Ривза?

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Опубликовано: 04.04.2024 11:19 , Обновлено: 04.04.2024

Известная американская киностудия Warner Bros. объявила о начале съёмок пятой части "Матрицы". Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Известно, что на сей раз режиссёром выступит Дрю Годдард, который ранее был номинирован на "Оскар".

“Дрю Годдард пришел в Warner Bros. с новой идеей, которая, по нашему мнению, является невероятной для продолжения мира “Матрицы”. Отдавая дань уважения тому, что Лана и Лилли Вачовски начали более 25 лет назад, он сделал уникальное предложение, основанное на его собственной любви к сериалу и персонажам ”, — отметили в киностудии.

Также новый режиссёр “Матрицы” добавил, что франшиза “изменила не только кинематограф, но и его жизнь”, и он “безмерно благодарен за возможность рассказать новые истории”.

На данный момент подробности сюжета и актёрского состава держатся в секрете. Неизвестно, вернутся ли к своим ролям Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, информацию об этом должны объявить позже. Кроме того, поскольку новая «Матрица» станет чем-то вроде перезапуска франшизы, есть вероятность, что зрителям стоит ожидать новую историю с другими персонажами.

Между тем, в 2021 году Киану Ривз заявил, что вернётся только в том случае, если Лана будет на борту. «Если она пригласит меня еще раз, я приму участие», — сказал он. Поскольку Вачовски всё же участвует в продюсировании, возможно, есть шанс на возвращение Нео, пишет издание Uproxx. К слову, недавно 59-летнего актёра заметили в новом имидже: на съёмках фильма “Исход” Кину Ривз предстал с короткой стрижкой. Судя по всему, он вернулся к более сдержанному стилю, чтобы соответствовать своему новому персонажу.

Киану Ривз с режиссёром на съёмках фильма "Исход"

Также известно, что актёр недавно снялся в “Фортуне” — американском комедийном фильме. Идут ли параллельно съёмки Ривза в новой “Матрице”, остаётся только догадываться.

[info_b]Первая «Матрица» вышла в 1999 году. Фильм стал хитом, заработав в прокате 463 миллиона долларов при бюджете в 63 миллиона. Последняя часть — «Матрица: Воскрешение» — вышла в 2021 году и не окупилась, собрав всего 157 миллионов долларов при бюджете в 190 миллионов.[/info_b]

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