Путин распорядился провести российский "аналог Евровидения" в 2025 году. Беларусь среди участников?

Опубликовано: 04.02.2025 09:40 , Обновлено: 04.02.2025

В 2025 году в Москве и Московской области должен состояться международный музыкальный конкурс "Интервидение". Соответствующий указ 3 февраля подписал президент России Владимир Путин.

Организационный комитет конкурса поручили возглавить вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, а председателем наблюдательного совета назначили первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Идея создания конкурса была предложена министром культуры РФ Ольгой Любимовой в ноябре 2023 года. В сентябре 2024 года специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что “Интервидение” планируется провести осенью 2025 года.

В списке стран, “проявивших интерес” к конкурсу, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой летом 2024 года называл следующие страны: Беларусь, Азербайджан, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Китай, Куба, ОАЭ, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, ЮАР. По словам Швыдкого, Беларусь и ещё как минимум 15 стран уже подтвердила свое участие в конкурсе. В самой Беларуси об участии в конкурсе пока публично никто не заявлял.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Министерство культуры России предложило организовать новый музыкальный конкурс по аналогии с международным конкурсом «Евровидение», от участия в котором РФ отстранили в 2022 году, после начала активных военных действий в Украине.

По словам гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, состязание также предложили сделать ежегодным.

В России пообещали провести аналог конкурса «Евровидение» в 2025 году. Какие страны подали заявки?