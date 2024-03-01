Пугачёва впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Чем удивила фанатов?

Опубликовано: 01.03.2024 18:29 , Обновлено: 01.03.2024

На музыкальных сервисах 1 марта появился новый альбом Аллы Пугачёвой под названием "P.S." На пластинку попало 20 песен, среди которых такие известные, как "Женщина, которая поёт", "Свеча горела", "Любовь, похожая на сон" и другие. А есть ли новые? На официальных аккаунтах артистки никакой информации нет.

После внезапной новости радостных фанатов ждало разочарование. Как оказалось, альбом состоит исключительно из старых песен Примадонны, которые она исполняла на своём последнем концерте в 2019 году. Билеты на юбилейное шоу в Кремле тогда доходили до 70 тысяч российских рублей (около 2500 BYN).

Звукорежиссер Анатолий Лопатин, много лет проработавший с Пугачёвой, подтвердил, что певица не записывала заново песни с концерта, пишет издание “Lenta”. В альбоме «P.S.» треки сопровождаются аплодисментами гостей кремлёвского концерта, а где-то можно услышать и сами реплики артистки, произнесённые со сцены.

Мнения в Сети о новом альбе Аллы Борисовны разделились. Кто-то рад снова услышать любимые песни, а кто-то выражает своё искреннее негодование.

“Нового ничего нет, одно старьё! А сколько шума подняли…”, — делится эмоциями один из пользователей Сети.

Кто-то в ответ на уже знакомые и хорошо известные треки съязвил: “Алла Борисовна, а а откуда все эти песни? Я их даже ни разу не слышал…”

Но были и те, кто обрадовался пластинке, пускай и без новинок от Примадонны: “Как бы там ни было, но вы останетесь легендой. Я выросла ваших песнях, спасибо!”

Ранее Телеграф писал, что компания «Газпром межрегионгаз Москва» подала в суд на Аллу Пугачёву.

На Пугачеву подали в суд. В чем обвиняют?