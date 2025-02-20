"Пот течёт, как у мафиози" — Италия призвала запретить "оскорбительный" номер Эстонии на "Евровидении-2025"

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Опубликовано: 20.02.2025 17:13 , Обновлено: 20.02.2025

До международного конкурса "Евровидение" ещё несколько месяцев, а страсти уже закипают. Так, активисты из Италии призвали Эстонию отказаться от своего номера, поскольку в нём, по их мнению, высмеиваются стереотипы об итальянцах. В свою очередь пользователи на YouTube песню одобрили, а некоторые даже пообещали сделать татуировку со строчками из неё.

Планируется, что в этом году с песней под названием Espresso Macchiato Эстонию будет представлять 33-летний Томми Кэш. В тексте, который состоит из ломаной смеси английского и итальянского, описывается жизнь, полная удовольствий. История длиной в три минуты рассказывает о неком богаче, “работающем без выходных” и очень любящем кофе. В песне поётся, что он “потеет, как мафиози”, а “жизнь похожа на спагетти: жёсткая, пока не приготовишь”.

Тем не менее после победы в отборочном туре Ассоциация итальянских потребителей Codacons обратилась в Европейский вещательный союз с вопросом о том, «целесообразно ли допускать к участию в конкурсе песню, которая оскорбляет целую страну и общество», передала британская газета The Guardian.

«Многие граждане выразили возмущение песней, в тексте которой содержатся стереотипы об Италии и итальянцах — обычные клише о кофе и спагетти, но прежде всего о мафии и показной роскоши, которые передают идею о том, что население связано с организованной преступностью», — заявили активисты.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=189&v=vmsB40YSiBo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Ftv-and-radio%2F2025%2Ffeb%2F20%2Fitaly-estonia-offensive-eurovision-entry-tommy-cash

Один из сенаторов даже выпустил листовку со скриншотом, на котором Томми Кэш пьёт кофе из бумажного стаканчика в клипе, и подписью «Тот, кто оскорбляет Италию, должен отказаться от участия в Евровидении». В своём Instagram он заявил, что «этому певцу стоит приехать в Италию и посмотреть, как работают хорошие люди, прежде чем писать такие глупые песни, полные стереотипов».

Однако возмущение, похоже, уступило место удивлению и признательности итальянцев, которые оставили комментарии под видео с песней на YouTube. «Я проголосую за Эстонию!» — написал один из них. Повторяя некоторые слова из трека, другой добавил: «No stresso, no stresso» — как итальянец, я думаю, что сделаю себе такую татуировку».

[info_b]Напомним, 69-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Швейцарии. Первый полуфинал запланирован на 13 мая, второй — на 15 мая 2025 года. Финал состоится 17 мая. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в этом году Молдова не будет принимать участие в международном песенном конкуре “Евровидение”. По словам организаторов, решение было принято “после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и творческих проблем”. Национальный отборочный тур в Молдове также отменили.

«Непростое, но необходимое решение» — Молдова отказалась участвовать в «Евровидении»-2025

Также мы рассказывали, что в мае 2021 года организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — приостановил членство Белтелерадиокомпании, телеканалы которой транслировали конкурс. Таким образом Беларусь потеряла право как на участие в конкурсе, так и на показ «Евровидения» по своему ТВ.