Власти Минска объявили, кого пригласили выступить на Дне города — 2025
Мингорисполком объявил, кого пригласили стать хедлайнером концерта в День города 13 сентября. Так, главной приглашённой звездой на площадке у Дворца спорта стал российский исполнитель МОТ.
Помимо хедлайнера, в программе заявлены и другие артисты. Среди них — дуэт Swanky Tunes, музыкальная группа Iodo Band, диджей Holdi, а также трибьют-шоу «NE Руки Вверх».
Организаторы также анонсировали выступления «ярких молодёжных артистов», но пока не раскрыли их имена.
МОТ (Матвей Мельников) — популярный российский рэпер, бывший артист лейбла Black Star. Известен своим мелодичным, лиричным стилем и такими хитами, как «Капкан», «Абсолютно всё», «Мама, я в Дубае» и другими.
Swanky Tunes — российский DJ-проект, состоящий из двух участников. Одни из самых известных в мире российских исполнителей электронной танцевальной музыки (EDM). Регулярно выступали на крупнейших мировых фестивалях вроде Tomorrowland. Последние годы выступают преимущественно в России.
« NE Руки Вверх » — это трибьют-шоу, то есть коллектив, исполняющий хиты легендарной поп-группы «Руки Вверх!». Важно понимать, что это не оригинальный состав с Сергеем Жуковым, а кавер-проект.
Iodo Band — белорусская кавер-группа, выступает на различных городских мероприятиях и в клубах.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, во сколько и где будет фейерверк.
Во сколько фейерверк? Власти Минска озвучили планы на День города-2025