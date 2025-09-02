Опубликовано: 02.09.2025 18:34 , Обновлено: 02.09.2025

Мингорисполком объявил, кого пригласили стать хедлайнером концерта в День города 13 сентября. Так, главной приглашённой звездой на площадке у Дворца спорта стал российский исполнитель МОТ.

Помимо хедлайнера, в программе заявлены и другие артисты. Среди них — дуэт Swanky Tunes, музыкальная группа Iodo Band, диджей Holdi, а также трибьют-шоу «NE Руки Вверх».

Организаторы также анонсировали выступления «ярких молодёжных артистов», но пока не раскрыли их имена.

МОТ (Матвей Мельников) — популярный российский рэпер, бывший артист лейбла Black Star. Известен своим мелодичным, лиричным стилем и такими хитами, как «Капкан», «Абсолютно всё», «Мама, я в Дубае» и другими.

Swanky Tunes — российский DJ-проект, состоящий из двух участников. Одни из самых известных в мире российских исполнителей электронной танцевальной музыки (EDM). Регулярно выступали на крупнейших мировых фестивалях вроде Tomorrowland. Последние годы выступают преимущественно в России.

« NE Руки Вверх » — это трибьют-шоу, то есть коллектив, исполняющий хиты легендарной поп-группы «Руки Вверх!». Важно понимать, что это не оригинальный состав с Сергеем Жуковым, а кавер-проект.

Iodo Band — белорусская кавер-группа, выступает на различных городских мероприятиях и в клубах.

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