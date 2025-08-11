Во сколько фейерверк? Власти Минска озвучили планы на День города-2025

Опубликовано: 11.08.2025 13:06 , Обновлено: 11.08.2025

Минский горисполком представил программу празднования Дня города, основные мероприятия которого традиционно пройдут во вторую субботу первого месяца осени — 13 сентября. Подробности озвучила начальник управления культуры Екатерина Лучина.

По её словам, одна из самых масштабных площадок развернётся в зелёной зоне у пересечения проспектов Победителей и Машерова. Там готовится фестиваль исторической реконструкции « Мінск старажытны ». По данным Лучиной, в этом году заявки на участие подали более 500 реконструкторов из трёх стран: Беларуси, России и Китая.

У Дворца спорта днём состоится большой спортивный праздник — Олимпийский день .

Вечером праздничная программа продолжится сразу на нескольких площадках. В Верхнем городе в 18:00 должна стартовать торжественная церемония вручения наград « Минчанин года ».

В это же время у Дворца спорта развернётся большая молодёжная площадка с участием кавер-групп и артистов .

Организаторы также анонсировали выступление хедлайнера , имя которого пока не назвали.

Завершится День города праздничным фейерверком у Дворца спорта в 23:00.

Лучина заявила, что праздничные мероприятия будут идти всю неделю. Так, она привела в пример Минский полумарафон , запланированный на 7 сентября. А 12 сентября должна пройти церемония награждения победителей конкурса профмастерства « Минский мастер ».