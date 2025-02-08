В США 300-летняя скрипка Страдивари ушла с молотка за 11,25 млн долларов. Но это не рекорд

Опубликовано: 08.02.2025 13:14 , Обновлено: 08.02.2025

Скрипка Страдивари возрастом более 300 лет 7 февраля ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за внушительные 11,25 млн долларов. Итоговая ставка немного не дотянула до мирового рекорда для музыкальных инструментов, хотя именно это предсказывали многие специалисты.

Сам инструмент был изготовлен в 1714 году. Аукционный дом Sotheby’s назвал его “шедевром звука”. Известно, что данная скрипка когда-то принадлежала знаменитому венгерскому скрипачу XIX века Йозефу Иоахиму, близкому другу композитора Иоганнеса Брамса. Её последним владельцем стал бывший студент Новой Английской консерватории Си-Хон Ма. В 2015 году после смерти скрипку передали в дар музыкальному учебному заведению, разрешив при необходимости продать инструмент для финансирования музыкальных стипендий, сообщило издание The Guardian.

[info_b]Победившая ставка за так называемую скрипку Иоахима-Ма Страдивари была почти на 5 млн долларов меньше действующего мирового рекорда: в 2011 году скрипку Леди Блант Страдивари, названную в честь дочери лорда Байрона, продали на аукционе за 15,9 млн долларов.[/info_b]

Сообщается, что вырученные на аукционе средства будут потрачены главным образом на финансирование фонда в Бостонском музыкальном колледже, предоставляющего стипендии начинающим молодым скрипачам. Андреа Калин, президент консерватории, сказала, что инструмент был ценным приобретением, а некоторым студентам даже доводилось играть на нем, но в конечном итоге учреждение посчитало, что пришло время продать его.

Прежде, чем открыть торги по лоту, на скрипке Иохим-Ма перед участниками аукциона также сыграла выпускница консерватории Женева Льюис, исполнив Ларго из Сонаты № 3 Баха.

[info_b]Считается, что в мире сохранилось всего около 600 инструментов, созданных итальянским скрипичным мастером Антонио Страдивари и его семьей в конце 17-го и начале 18-го веков. Большинство экземпляров осели в руках частных коллекционеров. По некоторым данным, при перепродаже скрипок Страдивари цена на инструмент достигала 20 млн долларов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, как в конце прошлого года на одном из аукционов в Нью-Йорке за 6,2 миллиона долларов продали… банан, приклеенный скотчем к стене. Обладателем произведения концептуального искусства стал американский предприниматель в сфере криптовалют. К слову, лот назывался “Комедиант” и принадлежал руке итальянского художника Маурицио Каттелана.

На аукционе в США продали банан за 6,2 млн долларов. Как такое возможно?