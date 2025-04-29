В Могилёве и Гродно тоже выстраивались гигантские очереди. Кто выступал с концертом?

🎥 Видео

Опубликовано: 29.04.2025 16:26 , Обновлено: 29.04.2025

Похоже, большие очереди перед концертами российского поп-исполнителя Сергея Лазарева стали визитной карточкой его нынешнего тура по Беларуси. Вслед за толпами в Гомеле, аналогичная картина наблюдалась в Могилёве и Гродно. Видео, демонстрирующие масштабное скопление людей у концертных площадок, снова появились в TikTok.

Кадры, снятые перед концертом в Могилёве, показали длинную вереницу людей, растянувшуюся перед входом. «Я, конечно, понимаю, что это на концерт Сергея Лазарева, но…» — эмоционально прокомментировал голос за кадром, поражаясь количеству ожидающих входа зрителей.

Ситуация повторилась и в Гродно. На видео пользователя видна не менее внушительная очередь, которая тянется вдоль улицы и уходит вдаль. Автор ролика, фиксируя происходящее, даже прикинула время ожидания: «Чтоб мы хоть в десять зашли туда внутрь».

Напомним, Сергей Лазарев сейчас находится в туре по Беларуси. Концерты уже прошли в Гомеле (где также наблюдались большие очереди), Могилёве (25-26 апреля) и Гродно (28 апреля). Следующий город в графике — Брест (29 апреля).

Не только хоккей. Гомельчане выстроились в огромные очереди перед Ледовым дворцом. Что там?