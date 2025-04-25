Не только хоккей. Гомельчане выстроились в огромные очереди перед Ледовым дворцом. Что там?

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Опубликовано: 25.04.2025 10:31 , Обновлено: 25.04.2025

Очередное видео с очередями у спортивного объекта, но на этот раз не в Минске и не на хоккей. В TikTok появились кадры, демонстрирующие внушительные толпы людей перед Ледовым дворцом в Гомеле. Как выяснилось, ажиотаж вызвал концерт российского поп-исполнителя Сергея Лазарева, которым он открыл свой тур по Беларуси.

Кадры с длинными очередями, выстроившимися к входам в гомельский Ледовый дворец, невольно напомнили о недавних «голодных играх» за билеты на матчи минского «Динамо». Однако на этот раз страсти кипели не вокруг шайбы, а вокруг популярной музыки.

Судя по всему, концерт Лазарева, прошедший 24 апреля, вызвал значительный интерес у гомельской публики, собрав у Ледового дворца серьёзное количество зрителей ещё до начала мероприятия.

После Гомеля у Сергея Лазарева запланированы концерты в Могилеве (25 и 26 апреля), Гродно (28 апреля) и Бресте (29 апреля). Цена на билеты стартует от 80 рублей.

А в Витебске артист запланировал выступить уже в рамках фестиваля «Славянский базар».