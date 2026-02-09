Украина со скандалом выбрала представителя на «Евровидении-2026»

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Опубликовано: 09.02.2026 09:01 , Обновлено: 31.03.2026

В субботу, 7 февраля, Украина в рамках национального отбора выбрала своего представителя на песенный конкурс "Евровидение-2026". К сожалению, не обошлось без скандалов и в соцсетях уже звучат призывы к аннулированию результатов. Претензии у интернет-пользователей возникли как организаторам конкурса, так и к самой победительнице.

По результатам нацотбора, Украину в этом году на Евровидении должна будет представлять певица Leléka (35-летняя Виктория Лелека, родом из Днепропетровской области) с песней Ridnym. Она набрала максимальные баллы и зрителей, и жюри: по правилам украинского нацотбора, победителя выбирают по комбинированной системе голосования; итоговый результат зависит от оценок жюри и зрителей в равных долях.

[inf]Напомним, 70-й юбилейный Международный песенный конкурс “Евровидение” принимает в этом году столица Австрии Вена, поскольку победителем прошлогоднего конкурса стал австрийский певец JJ с песней Wasted Love.

Первый и второй полуфиналы намечены на 12 и 14 мая, гранд-финал - на 16 мая.

В конкурсе планируют принять участие 35 стран: 30 из них придётся соревноваться за выход в финал, а еще пять - страны-организаторы конкурса - автоматически попадают в финал. [/inf]

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Незаконная агитация?

Между тем, сам нацотбор не обошёлся без скандала, который поставил под сомнение победу Виктории Лелеки. Дело в том, что одна из участниц профессионального жюри позволила себе слова, которые многие зрители расценили как откровенную агитацию за LELEKA. Украинская певица Руслана, победительница “Евровидения-2004”, назвала её своей безусловной фавориткой и пошла даже дальше - в открытую призвала “всех выбрать на „Евровидение“ в Вене 2026 года LELEKA”.

Несмотря на то, что сам нацотбор показывали в записи, а не в прямом эфире (по соображениям безопасности), организаторы почему-то не стали убирать из эфире эти реплики жюри, что для многих зрителей поставило их беспристрастность под вопрос. Однако телеканал, который выступал в качестве организатора нацотбора, в словах Русланы нарушения правил не усмотрел, заявив, что та, как член жюри, просто “поделилась своими впечатлениями” от выступления артистки.

[inf]Кстати, в прошлом году в схожей ситуации оказалась солистка “Go_A” Екатерина Павленко, которая сделала репост хвалебной статьи об участниках группы Ziferblat. В результате Павленко исключили из состава жюри национального отбора, правда, Ziferblat это не помешало и в результате именно они представляли Украину на “Евровидении-2025”.[/inf]

LELEKA не может представлять Украину?

Ещё больше претензий у интернет-пользователей возникло к самой победительнице нацотбора. Дело в том, что Виктория Лелека последние 11 лет живет в Германии. Сама музыкантка в одном из недавних интервью рассказывала, что у неё есть немецкие корни, а в Германию она уехала учиться в консерватории и так и осталась жить в этой стране.

Это факт биографии для многих украинцев стал “стоп-сигналом”. В Threads развернулась горячая дискуссия по поводу того, может ли Украину на международном конкурсе представлять человек, который по факту не живёт в своей стране уже много лет? Некоторые расценили это как “плевок в сторону тех украинцев, которые поддерживают страну, оставаясь с ней в самые тяжелые времена”.

Впрочем, есть и те, кто так не считает, учитывая массовую миграцию украинцев, бегущих из охваченных военными действиями регионов страны, в том числе - за границу. По мнению многих интернет-пользователей, те украинцы, который сейчас живут за границей, “в меньшей степени украинцы”, чем те, кто остаётся внутри страны.

Но и это ещё не все претензии к нацотбору. Участники голосования пожаловались на проблемы с фирменным приложением, которое, по словам украинцев, “делало выбор за них”. Якобы приложение не позволяло выбрать своего фаворита, а по умолчанию отдавало голос за определённого музыканта, не давая возможности выбрать другую опцию в голосовании. Кстати, на такие же проблемы украинцы жаловались и в предыдущие годы и, кажется, проблему так и не удалось решить до конца.

Высказала своё недовольство организаторам нацотбора и певица Jerry Heil, которую букмекеры называли главной фавориткой конкурса. По её словам, её выступление организаторы в эфире показали “неполноценным”, что могло повлиять на восприятие всего номера зрителями.