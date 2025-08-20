EBU объявил город, который примет «Евровидение-2026»

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Опубликовано: 20.08.2025 10:45 , Обновлено: 20.08.2025

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» объявили, что юбилейный 70-й по счету смотр в 2026 году примет столица Австрии. Финал запланирован на крупнейшей крытой арене страны Wiener Stadthalle.

Как сообщили в Европейском вещательном союзе (EBU), гранд-финал 70-го «Евровидения» запланирован на субботу, 16 мая. Полуфиналы пройдут на той же неделе — во вторник, 12 мая, и в четверг, 14 мая.

Для Вены это будет уже третий опыт проведения конкурса после 1967 и 2015 годов.

Право принять конкурс Австрия получила благодаря победе исполнителя JJ с песней «Wasted Love» на «Евровидении» в Базеле. Эта победа стала для страны третьей за всю историю её участия.

Столицу Австрии выбрали по итогам конкурса заявок от городов. В процессе отбора организаторы оценивали инфраструктуру, возможности площадки и способность города принять тысячи делегаций, журналистов и фанатов со всего мира. Директор конкурса Мартин Грин назвал Вену «идеальным городом-организатором», отметив её репутацию «одной из самых музыкальных столиц мира».

Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что город представил «убедительный пакет предложений» с большими возможностями для размещения гостей и опытом проведения международных мероприятий. Он также заявил, что особое внимание было уделено организации множества бесплатных мероприятий в общественных местах, чтобы сделать конкурс доступным для всех.

Полный список стран-участниц, а также информация о старте продаж билетов на шоу будут опубликованы позже.

Новость Телеграф

Что касается Беларуси, то страна не принимает участие в «Евровидении» с 2021 года после того, как Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. Однако белорусы могут голосовать за участников.

Напомним, Беларусь готовится к участию в российском «Интервидении». Уже известна песня, которая представит нашу страну на этом конкурсе.

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