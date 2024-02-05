Украина не отправила на «Евровидение-2024» открытие года. А кого?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.02.2024 10:04 , Обновлено: 04.07.2024

В Украине завершился национальный отбор на участие в 68-м песенном конкурсе Евровидения 2024. Многие ожидали, что победит группа Ziferblat, которую назвали музыкальным открытием года. Трое талантливых ребят, среди которых – солист с потрясающим высоким голосом, не оставили зрителей равнодушными. Однако оказалось, что на Евровидение поедет дуэт Jerry Heil та alyona alyona.

Jerry Heil та alyona alyona (Яна Шемаева и Алена Савраненко) получили наибольшее количество баллов путем судейского и зрительского голосования, и уже 7 мая две девушки, составляющие дуэт, выступят в первом полуфинале на «Евровидении-2024» в Швеции. Украинцы отдали за них 723 тысяч 297 голосов.

Победителя выбирали голосами жюри (50%) и зрителей (50%). Песня дуэта Teresa&Maria набрала 11 баллов в зрительском голосовании. Жюри в составе Андрея Данилко, Джамалы и Сергея Танчинца отдало дуэту 10 баллов. Финальный результат девушек в Нацотборе составил 21 балл.

Песня дуэта Jerry Heil та alyona alyona понравилась украинцам и даже уже стала популярной, но упоминание в ней матери Терезы вызвало дискуссию. Некоторые предлагали убрать ее имя из текста. Но участницы дуэта объяснили, что мать Тереза в песне – это лишь образ, а не конкретный человек.

Победу прочили группе Ziferblat

Это мужское трио в Украине назвали открытием года. В комментариях коллектив даже сравнивали с культовыми Beatles. Им предрекают большой успех на мировой сцене.

Группа начала свое существование в 2015 году. Она сформировалась из вокалиста Даниила Лещинского и его брата-близнеца, гитариста Валентина Лещинского, а также барабанщика Федора Ходакова, который присоединился к ним впоследствии.

В 2019 году ребята приняли участие в шоу «Х-Фактор», где спели собственный сингл «Вночі». А уже в октябре 2022-го Ziferblat решили впервые попробовать свои силы в Нацотборе и подали заявку для участия. Тогда их песня попала в лонглист, но не в десятку финалистов.

Музыканты повторили попытку и мощно ворвались в финал Нацотбора на Евровидение-2024 с песней Place I Call Home. Их конкурсная композиция, как рассказывали сами артисты, посвящена всем украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Стоит отметить, что Ziferblat громко заявили о себе и до финала Нацотбора. Так, в сентябре 2023 года они одержали победу в премии Muzvar Awards в номинации «Лучшие новые имена альтернативной музыки». А трек коллектива под названием «Земля» стал настоящим хитом.

[inf]Конкурс песни «Евровидение», 68-й по счету, пройдет в шведском Мальмё (благодаря победе певицы Лорин с песней «Tattoo» на конкурсе предыдущего года). Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что Министерство культуры России предложило организовать новый музыкальный конкурс по аналогии с международным конкурсом “Евровидение”, от участия в котором страну отстранили в 2022 году, после начала активных военных действий в Украине. По словам гендиректора “Первого канала” Константина Эрнста, провести собственный музыкальный конкурс могут уже в следующем году и сделать его ежегодным.

В России предложили создать конкурента «Евровидения». «Евразинье»?