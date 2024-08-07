Учёные нашли формулу идеальной детской песни. Ей следовали Queen и Бейонсе

Опубликовано: 07.08.2024 15:22 , Обновлено: 07.08.2024

Профессор музыки из Великобритании проанализировал десятки детских классических произведений и обнаружил, что идеальная детская песня обладает теми же чертами, что и некоторые из лучших хитов поп-музыки.

Профессор музыкальной психологии Майкл Боншор из университета Шеффилда, тщательно изучил множество детских классических произведений, чтобы выявить закономерности в звучаниях, которые больше всего нравятся детям.

Он пришел к выводу, что идеальная детская мелодия должна иметь частоту от 60 до 120 ударов в минуту, обладать «маршевым или покачивающимся» ритмом и содержать повторяющиеся, рифмующиеся тексты - наряду с весёлой мажорной тональностью.

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Формула идеальной детской песни, которую вывел Майкл Боншор выглядит следующим образом:

60-120 ударов в минуту + марш/качающийся ритм + повторение + рифмованные тексты + высокий тон + простая структура + ограниченное количество нот + интерактив.

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Под простой структурой при этом понимается одна секция, которая повторяется или чередуется структуре песни куплета-припева, а под интерактивностью Интерактивность - возможность присоединиться к действию, повторяющимся текстам песен, танцам.

Песни, которые следуют этой формуле, как оказалось, включают хиты Queen «Radio Ga Ga» и «We Will Rock You» , а также «All the Single Ladies» Бейонсе.

«В тексте часто много повторений и мелодии, которая обычно в ярком, мажорном ключе, имеет относительно высокий тон и использует довольно небольшой диапазон нот. Такие песни имеют устойчивый и предсказуемый ритм, который побуждает их танцевать или раскачиваться вместе с музыкой», - рассказал профессор и подчеркнул, что такие песни не только развлекают детей, но и прививают им важнейшие навыки: чувство ритма, ходьбу, а также развивают моторику и координацию.

Кроме того, прослушивание песен может укрепить связь между воспитателем и ребенком благодаря синхронизированным движениям и общему языку тела.

«Когда есть привлекательные, повторяющиеся тексты песен и мелодии, маленькие дети не могут удержаться от того, чтобы присоединиться к словам, добавить действия, подпрыгнуть или сделать все действия одновременно», - добавил Майкл Блоншор.

Он также провёл опросы среди родителей и выяснил, что самой любимой песней детей стали мелодия «The Wheels on the Bus» , за ней следует «Twinkle Twinkle Little Star» и «Head, Shoulders Knees and Toes» .

В его списке песен, которые совпали с выведенной формулой оказались такие недетские хиты, как:

Songs that share most features of the suggested formula:

Queen - Radio Ga Ga, We Will Rock You, Bicycle Race

Will.i.am – I Like to Move It

Bobby McFerrin - Don’t Worry, Be Happy

Jessie Jay - Price Tag

Beyoncé - All the Single Ladies

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Björk – It’s Oh So Quiet

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