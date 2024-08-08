Три концерта Тейлор Свифт в Австрии отменили после ареста двух мужчин

Опубликовано: 08.08.2024 12:07 , Обновлено: 08.08.2024

Три концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене отменили после поимки двух подозреваемых в подготовке теракта.

Популярная американская певица должна была дать 3 концерта на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене с 8 по 10 августа, однако организаторы приняли решение отменить их из-за угрозы теракта.

«У нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности. Все билеты будут автоматически возвращены», - сообщили организаторы мероприятия из Barracuda Music.

По данным австрийских властей, по подозрению в планировании теракта уже были арестованы 2 человека. По предварительной информации, одним из них стал 19-летний юноша, который якобы присягнул на верность лидеру ИГИЛ в начале июля.

Одной из целей подозреваемых, по сообщениям полиции, был планируемый концерт Тейлор Свифт, который в день могло посетить более 65 000 человек. Известно, что австрийские правоохранительные органы все ещё ищут одного или нескольких человек, которые могут быть также причастны к планированию теракта.

По словам полицейских, подозреваемые уже некоторое время находились под наблюдением и были хорошо известны австрийским властям.

Напомним, что американская певица Тейлор Свифт сейчас колесит по Европе с успешным туром «Eras Tour», который начала ещё в марте. В октябре 2023 года поп-звезда выпустила фильм «Тейлор Свифт: Тур Eras», который побил рекорды и получил номинацию на «Золотой глобус».

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В Великобритании из-за беспорядков с поджогами и грабежами арестовали уже 90 человек. Что происходит?